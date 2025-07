Jongen bedreigt man met groot mes: politie weet wie hij is dankzij tip

De politie weet inmiddels wie de jongen is die vorige maand een man bedreigde en beroofde bij de Geldmaat aan de Willibrorduslaan in Waalre. De politie deelde een foto van de jonge dader, in de hoop dat iemand hem herkende. Dankzij een 'concrete tip' is de dader sinds zaterdag in beeld bij de politie.

De jongen had het slachtoffer op 9 juni benaderd terwijl hij stond te pinnen bij de geldautomaat. De jongen dreigde vervolgens met een groot mes en pakte de pinpas en honderd euro van het slachtoffer af. Vervolgens rende de jongen hard weg. Het slachtoffer raakte niet gewond bij de beroving. De politie wilde graag weten wie de jonge dader was. Daarom deelde ze een foto van hem op social media. Zaterdag kreeg de politie naar aanleiding daarvan een concrete tip binnen, die de agenten op het spoor van de verdachte zette. "Wij danken iedereen voor het uitkijken naar deze verdachte. Wij hebben zijn foto inmiddels verwijderd van onze mediakanalen", meldt de politie.