Bedrijfsbus ontploft: twee mensen gewond en huis beschadigd

Twee mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij de ontploffing van een bedrijfsbus in Mill. Dat gebeurde aan de Hoofdstraat. Iemand was rookontwikkeling in de bus aan het controleren, toen het voertuig explodeerde.

De bus is volledig verwoest. Een naastgelegen huis raakte ook beschadigd door de explosie. Na de knal kwamen veel omwonenden naar buiten om te kijken wat er was gebeurd. De brandweer is lange tijd bezig geweest met bluswerkzaamheden. Uit het voertuig zijn twee gasflessen gehaald. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht.

Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.