Man opgepakt na explosie beautysalon, zes appartementen ontruimd

Bij beautysalon Nazar Beauty aan de Oosterstraat in Breda is een explosief ontploft. De voordeur is verwoest. De ontploffing vond rond kwart over vijf zaterdagnacht plaats. Buurtbewoners schrokken wakker van de harde knal.

De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Het getroffen gebouw loopt door tot aan de Verbeetenstraat. De brandweer heeft tot aan daar ruiten ingeslagen om zo snel mogelijk de rook uit het gebouw te krijgen.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

Wietkwekerij

Zes huizen boven de beautysalon werden op last van de brandweer ontruimd. Voor zover bekend zou niemand gewond zijn geraakt. Opmerkelijk is dat afgelopen week in een van de ruimtes van het gebouw een wietkwekerij werd geruimd. De containers met afval hiervan stonden nog op het grasveld. De politie doet onderzoek.

Verdachte aangehouden

Vlak na de explosie kon de politie in de omgeving van de Oosterstraat een 43-jarige man uit Rijsbergen aanhouden. Hij vluchtte op het moment dat de agenten hem zagen. Er wordt onderzocht of hij iets met de explosie te maken heeft. Hij is naar het politiebureau gebracht.

