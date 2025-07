Problemen op hsl-spoor Rotterdam-Breda houden aan

De NS houdt er rekening mee dat er tot kwart over twee zondagmiddag geen hsl-treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Breda. Aanleiding zijn problemen in de Willemsspoortunnel in Rotterdam.

De problemen ontstonden zaterdag rond het middaguur, door een stroomstoring. Die problemen hielden heel de zaterdagmiddag en -avond aan. Minder Intercity's

Deze problemen hebben ook gevolgen voor het treinverkeer tussen Breda en Den Bosch, daar rijden er minder Intercity's.