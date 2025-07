Trotse Nieky Holzken blikt terug op vader-zoon-gala: 'Beetje emotioneel'

Blakend van trots en met kleine oogjes blikt Nieky Holzken (41) op zondag terug op een bijzondere vader-zoon-match. Zaterdagavond stond hij in Helmond voor het eerst samen met zijn zoon Geraldo op een boksgala. "Het was top, helemaal top", zegt hij. "Maar ook een beetje emotioneel."

Het was een korte nacht voor Nieky. Hij heeft niet geslapen. "Dat lukte niet, door de adrenaline", vertelt hij, een beetje uitgeblust. De vechtsporter die zaterdag -even- geen kickbokser was maar juist bokser, heeft alles gegeven. Hij streed zaterdag voor twee. Voor zichzelf en voor zijn zoon: Geraldo. "Het is de eerste keer over de hele wereld dat zoiets gebeurde. Dat vader en zoon op hetzelfde gala staan."

Nieky ging dan ook kapot van de spanning. "Voor de zenuwen was het klote. Van m'n eigen wedstrijd, maar ook spanning van mijn zoon", zegt-ie. Eerst was namelijk Holzken junior aan de beurt. "Ik ben met hem naar de ring gegaan, toen hij moest vechten. Daarna moest ik me helemaal opnieuw opladen", zegt de trotse vader.

"Als je eigen vlees en bloed wint, krijg je ook een soort emotie, zeg maar."