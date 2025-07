Agenten redden man die al uren in het water ligt

Een man is zondagochtend door agenten gered uit het water aan de Kanaaldijk Zuid-West in Helmond. De man kon niet zelf uit het water komen.

Reddingsdeken

Wat later zag hij de bewuste man in het kanaal en riep hem. Het slachtoffer gaf aan dat hij in het water was gevallen en er niet meer zelf uit kon komen. Daarop belde de buurtbewoner opnieuw de politie om de juiste locatie van het slachtoffer door te geven.

Het lukte de agenten vervolgens om het slachtoffer op het droge krijgen. Zij wikkelden hem in een reddingsdeken om verdere onderkoeling te voorkomen. De man gaf namelijk aan dat hij al uren in het water lag.

Chocolade

Ambulancemedewerkers hebben de man voor controle naar een ziekenhuis gebracht.

Vanwege zijn goede daad brachten de agenten de alerte melder later op de ochtend een bezoekje. Ze bedankten hem en maakten hem blij met een doosje chocolade.