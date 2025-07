Buurtbewoners zagen veel rook na explosie die hen opschrikte

Na de explosie bij beautysalon Nazar Beauty zat de schrik er goed in bij de bewoners van de Oosterstraat in Breda. In de nacht van zaterdag op zondag ontplofte daar een explosief. "Dan steek je toch even je hoofd uit het raam om te kijken wat er aan de hand is.", zegt een buurtbewoner.

"Om kwart over vijf werd ik wakker van een explosie. Kort daarna was er ook een sirene te horen", vertelt Eelco die in de buurt woont. Hij liep na de knal naar een van zijn ramen toe om een kijkje te kunnen nemen in de straat. "Ik kon het pand waar de explosie had plaatsgevonden vanuit mijn raam niet zien. Mijn buurman had de knal ook gehoord en hing ook uit het raam."

Ruiten sneuvelen

De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en sloeg een deel van de ruiten van het gebouw in om zo snel mogelijk de rook uit het pand te krijgen. “In het gebouw zijn units gebouwd die apart worden verhuurd. Volgens mij hebben ze ook een deel van de muren doorgedrukt, zodat alle rook naar buiten kon en om te kijken of ergens brand was", vertelt Eelco.

Zes appartementen boven de schoonheidssalon werden door de brandweer ontruimd. "De evacuatie was redelijk dramatisch. In het gebouw wonen best veel mensen onder begeleiding. Die waren heel erg in paniek. Ze kennen elkaar daar goed en niet iedereen was aanwezig."

Wietkwekerij geruimd

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de explosie. Bijzonder is wel dat er in het gebouw aan de Oosterstraat afgelopen week een wietkwekerij werd geruimd. Op het grasveld voor het pand stonden hier nog de afvalcontainers van.

De winkelruimtes onder de appartementen zijn allemaal met elkaar verbonden. "De ruimte van de wietplantage is aan de achterkant verbonden met een andere ruimte in het gebouw", legt Eelco uit. Voor zover hij weet worden deze ruimtes ook verhuurd aan dezelfde ondernemer.

Volgens de buurtbewoners zou er een relatie zijn tussen de explosie en het oprollen van de wietplantage. Wat en of er een verband tussen de twee is, wordt onderzocht door de politie. En daar is Eelco blij mee, want een halfjaar geleden werd er ook al een wietplantage ontdekt twee panden verder op. "Het is fijn dat er naar gekeken wordt. Je wil in een buurt wonen waar mensen die hard werken geen last hebben. Stel je voor dat je daarboven woont, dat wil je niet."