Politie met meerdere eenheden naar opvanglocatie COA vanwege ruzie

De politie kwam zondagochtend met meerdere eenheden naar een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) aan de Rijngraafstraat in Breda. Dit deden ze na een melding dat daar iemand zou zijn gestoken.

Van een steekpartij bleek echter geen sprake, wel was er ruzie geweest tussen twee mensen.

Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel. De verdachte is korte tijd na zijn aanhouding vrijgelaten. De aanleiding voor de ruzie is niet bekendgemaakt.