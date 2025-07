Door ernstige huidziekte trekt producer Anneudy zich terug uit spotlight

De Tilburgse producer en rapper AG Blaxx, bekend van een gouden plaat en vele honderdduizenden streams, trok zich de afgelopen maanden onverwacht terug uit de schijnwerpers. Hij worstelt namelijk met een ernstige huidziekte nadat hij stopte met de zalf voor zijn eczeem. “Ik durfde niemand meer te zien”, zegt hij.

Anneudy Gonzalez, ook wel AG Blaxx genoemd, heeft sinds zijn geboorte eczeem en gebruikte jarenlang hormoonzalf om zijn huid rustig te houden. Op een gegeven moment werkte de zalf niet meer. “Mijn huid was zo dun dat als ik een pleister eraf haalde, ik ook mijn huid meenam.” Tijdens zijn huwelijksreis begin dit jaar gooide de 27-jarige Tilburger de laatste tube hormoonzalf weg. Wat er daarna gebeurde, had hij nooit verwacht: zijn gezicht raakte ontstoken, zijn pigment verdween en zijn wenkbrauwen en baard vielen uit. “Ik had pus, jeuk en pijn over mijn hele huid. Soms kon ik mijn eigen kind niet vasthouden van de pijn. Het werd niet leven, maar overleven.” Het duurde even voordat Anneudy echt begreep wat er met hem aan de hand was. Artsen schreven steeds nieuwe zalven voor, maar die hielpen niet. Pas toen hij filmpjes op social media zag, herkende hij de symptomen van topical steroid withdrawal (TSW), een huidaandoening die ontstaat als je stopt met hormoonzalf na lang gebruik.

"Ik kon mezelf niet langer verbergen."

Voor AG Blaxx werd het snel duidelijk dat zijn huidziekte niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn hele identiteit als artiest raakte. Hij begon in 2016 als beatmaker en rapt sinds 2021 zelf ook. Vroeger kwamen vaak artiesten naar zijn studio in Tilburg, maar de laatste maanden liet hij niemand meer binnen. “Mijn gezicht zit onder de korsten en wonden. Soms vergeet ik het even, maar zodra ik in de spiegel kijk, krijg ik weer die harde reality check en denk ik: dit is wel heftig", zegt hij. "Het was geen schaamte, maar ik wist gewoon niet hoe ik mezelf moest laten zien. Ik probeerde mezelf te verbergen met verschillende brillen, maar op een gegeven moment kon ik het gewoon niet meer.” Na het maken van een beat maakte de producer toch een filmpje van zichzelf in de studio. “Toen ik het terugkeek, dacht ik: dit ga ik nooit plaatsen op sociale media. In de muziekscene waarin ik zit, stel je je niet zo kwetsbaar op. Dat doe je gewoon niet.” Toch moedigde zijn vrouw hem aan om het wél te delen. “Zij zag hoe ik met mezelf worstelde en zei: jij lijdt hier helemaal alleen onder. Niemand weet dit.”

“Ik blijf het moeilijk vinden om mezelf zo te zien.”

Het werd een keerpunt voor hem. Het filmpje ging viral en kreeg bijna een miljoen views. “Ik kan niet uitleggen hoeveel kracht ik daarvan heb gekregen. Zoveel mensen wensten me sterkte, maar deelden ook hun eigen ervaringen met tsw. Dat had ik echt niet verwacht,” zegt AG Blaxx. “Daardoor durfde ik uiteindelijk weer met mijn vrouw en kind over straat te lopen.” De Tilburger hoopt met zijn verhaal anderen te helpen. “Deze aandoening is mijn eigen verantwoordelijkheid, want ik heb die zalf jarenlang op mezelf gesmeerd. Maar ik vind dat artsen te makkelijk hormoonzalf voorschrijven. En als je er eenmaal aan begint, kom je er bijna niet meer vanaf. Daar wil ik mensen bewust van maken.” Toch is hij er zelf nog lang niet vanaf. In augustus reist hij naar Thailand voor een gespecialiseerde behandeling. Daar gebruiken ze een machine die zijn huid helpt om nieuwe cellen aan te maken en zo beter te worden. Hij kijkt uit naar de behandeling, maar het voelt ook dubbel. “Ik denk dat ik het, zelfs als ik beter ben, nog steeds moeilijk vind om mezelf zo terug te zien.”