Mathieu van der Poel grijpt net naast zege na indrukwekkende aanval

Het is Mathieu van der Poel net niet gelukt de negende etappe van de Tour de France te winnen. Hij leek lange tijd op weg naar een indrukwekkende zege. De renner uit Hoogerheide ging samen met zijn Belgische ploeggenoot Jonas Rickaert meteen vanaf de start in de aanval en reed ruim 170 kilometer lang op kop.

In eerste instantie leek alleen de tussensprint na 25 kilometer een doel voor Van der Poel en Rickaert, maar hun voorsprong liep uit naar meer dan vijf minuten. De twee renners van Alpecin-Deceuninck reden drie uur lang gemiddeld vijftig kilometer per uur. De inspanning eiste zijn tol: met nog zes kilometer te gaan moest Rickaert lossen, waarna Van der Poel solo verder ging.

In de laatste kilometer voor de finish werd Van der Poel door het peloton achterhaald, waardoor zijn tweede ritzege in de Tour de France achterwege bleef. "Jammer, ik had gehoopt het net vol te houden. Maar het beste was er ook bij mij wel van af", vertelde Van der Poel bij de NOS.

De 174 kilometer lange, vlakke rit van Chinon naar Châteauroux eindigde in een massasprint. Die werd gewonnen door de Belg Tim Merlier, die namens Soudal Quick-Step eerder al de derde etappe had gewonnen. Hij hield de Italiaan Jonathan Milan en de Belgische Arnaud De Lie achter zich.

De Sloveen Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Maandag staat er een zware rit op het programma, met een aantal hellingen in de Auvergne. De finish ligt tegen de Puy de Sancy, onderdeel van het vulkaangebergte Monts Dore.