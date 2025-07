Kermismedewerker valt bij attractie en raakt gewond

Een medewerker van de kermis in Helmond is zondagavond gewond geraakt bij een ongeluk. De man zou tijdens werkzaamheden bij een attractie zijn gevallen. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van de medewerker zijn. Volgens een ooggetuige lag er een plas bloed op de grond.

De aanwezigheid van hulpdiensten op de kermis trok veel bekijks. Meerdere bezoekers kwamen naar de attractie om te kijken wat er aan de hand was. Volgens een ooggetuige is de man vervolgens door de ambulance meegenomen. De attractie is gesloten, omdat er onderzoek wordt gedaan naar het ongeluk.