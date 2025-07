Explosie bij huis: schade aan voordeur en hal, bewoners ongedeerd

Bij een huis aan de Berlaerstraat in Helmond is zondagnacht een explosief ontploft. De voordeur is verwoest. Ook de hal liep schade op.

De explosie vond plaats rond kwart voor drie 's nachts. Het explosief zou door de brievenbus naar binnen zijn gegooid. De bewoners waren op het moment van de explosie thuis, maar er is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek. Maandagochtend wordt een buurtonderzoek gestart.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.