Auto schiet van A50, ramt hekwerk en belandt in greppel: een gewonde

Een auto is zondagavond gecrasht op de Nistelrodeseweg in Uden. Ten minste een inzittende is gewond geraakt. De auto is mogelijk via een busafrit van de A50 zijn gekomen en vervolgens door de berm en een hekwerk zijn gereden. Via de ventweg belandde de auto in een greppel.

In het voertuig zaten vier mensen. Een van hen is in een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis gebracht. De auto raakte bij de crash zwaar beschadigd en door een bergingsbedrijf meegenomen. Hoe het mis kon gaan, wordt onderzocht.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.