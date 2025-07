Geen treinen op hsl-spoor door problemen in tunnel

Ook deze maandag rijden er op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam Centraal en Breda voorlopig geen treinen. Oorzaak is de stroomstoring die vrijdagavond ontstond in de Willemsspoortunnel in Rotterdam. Eerder was er de hoop dat de treinen in de loop van het weekend hier weer zouden kunnen rijden, maar dat lukte niet.

Pas aan het eind van de zondagochtend was de storing verholpen. Desondanks kunnen hsl-treinen hier nog altijd niet rijden, omdat er uitgebreid moet worden getest met de systemen in de tunnel. Defect

Deze systemen, onder meer voor vluchtwegen en veiligheidscommunicatie en van verlichting en gas- en brandmelders, raakten defect toen de stroom weer terugkwam na de storing van vrijdag. Waarschijnlijk kwam dat door een spanningspiek. Om treinen weer veilig door de tunnel te laten rijden, moeten al deze systemen weer werken. De Willemsspoortunnel beslaat vier buizen over een lengte van ruim drie kilometer.