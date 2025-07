Na dagenlange problemen rijden treinen op hsl-spoor weer

Sinds twaalf uur maandagmiddag rijden er weer treinen op het spoor tussen Rotterdam Centraal en Breda. Dit was al dagenlang onmogelijk na de stroomstoring die vrijdagavond ontstond in de Willemsspoortunnel in Rotterdam. Er was de hoop dat de treinen in de loop van het weekend hier weer zouden rijden, maar dat lukte niet.

Pas aan het eind van de zondagochtend was de stroomstoring verholpen. Desondanks konden de treinen hier tot maandagmiddag niet rijden, omdat de systemen in de tunnel eerst uitgebreid moesten worden getest.