Slapers weggestuurd uit park in Den Bosch

Een groep van zeven mensen is zondagnacht door de politie weggestuurd uit het Prins Hendrikpark in Den Bosch. Zij lagen daar te slapen. Dat is verboden.

Toen de agenten hen een eerste keer aanspraken, beloofden de slapers een andere slaapplek te zullen zoeken. Maar toen de agenten na een tijdje terugkwamen, troffen ze de groep daar opnieuw slapend aan. Verdachte situaties

"Het betreft een groep zonder vaste woon- of verblijfplaats die betrokken is bij verdachte situaties", laat de politie maandagochtend weten. "Vandaar dat er werd gehandhaafd."

Foto: Instagram politie Den Bosch.