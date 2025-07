Filmpje komt inbrekende TikTokkers duur te staan

Drie inbrekers zijn zondagnacht op heterdaad betrapt in een bedrijfsgebouw in Etten-Leur. Iemand had het drietal gezien en belde de politie. Zij ging met politiehonden naar de locatie om het drietal te pakken.

Het bleek te gaan om TikTokkers die illegaal naar binnen waren gegaan om een video in het gebouw op te nemen.

Urban exploring

Volgens een lokale wijkagent gaat het om 'urban exploring'. Dit is het van binnen bekijken van verlaten of gesloten gebouwen en daar beelden van maken. De drie kregen allemaal een bekeuring. De ouders van de jongste van de drie zijn ingelicht, omdat deze minderjarig is.

Foto: Instagram wijkagenten Etten-Leur.