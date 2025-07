Opvallende vangst: automobilist rijdt rond met kraaienpoten

Een automobilist werd ruim een week geleden tijdens een grenscontrole op de A4 bij Hoogerheide betrapt met allemaal verschillende kentekenplaten en kraaienpoten in zijn auto. Dat maakte de marechaussee zondag bekend.

De auto viel sowieso al op vanwege de herrie die de uitlaat maakte. Toen agenten in de auto keken, zagen ze daar verschillende kentekenplaten en kraaienpoten liggen.

Het in bezit hebben van kraaienpoten is strafbaar. De bestuurder kreeg vanwege de kraaienpoten en de herrie die de auto maakte meerdere processen-verbaal. De kentekenplaten zijn in beslag genomen.