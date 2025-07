Samenwerking HEMA en Jumbo kraakt: deskundigen zetten vraagtekens

Al een paar jaar werkt de Jumbo, met haar hoofdkantoor in Veghel samen met HEMA. In bijna alle supermarkten vind je een schap met spullen van de winkel en in alle HEMA-winkels zouden versproducten van de Jumbo moeten liggen. Dat gebeurt alleen niet. En consumenten zijn ook niet onder de indruk van de samenwerking en kopen de producten niet, dat meldt RTL Nieuws.

In 690 van de ongeveer 725 Jumbo supermarkten in ons land en België is een schap met theedoeken, kaasschaven, kaarsen, panty's, nagelschaartjes en spullen voor een verjaardagsfeestje te vinden. Begin 2021 kocht de familie Van Eerd, die ook eigenaar is van de supermarkten van Jumbo, de HEMA. Sinds dat jaar werken de twee samen.

Maar nu, ruim vier jaar later, hebben retailexperts hun twijfels of de samenwerking wel genoeg oplevert. Vorig jaar besteedden we volgens RTL Nieuws met zijn allen voor ruim 14 miljoen euro uit de schappen van de HEMA in de Jumbo. Dat lijkt veel geld, maar het is nog niet één procent van de totale omzet van HEMA. Die bedroeg namelijk 1,4 miljard euro.

De Jumbo houdt daar per supermarkt slechts zestig euro per dag aan over. En dat noemt supermarktexpert Erik Hemmes 'Heel laag'. Het is zes keer minder dan gemiddeld, zo berekent hij. Bij Jumbo komt de omzet volgens hem uit op zo'n 100 euro per meter, per week. Gemiddeld is de omzet van andere schappen in een supermarkt per meter zo'n 580 euro per week.