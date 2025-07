Hub is 93 en loopt ondanks bronchitis toch met Nijmeegse Vierdaagse mee

Op je 93e achter de geraniums zitten? Echt niet! Hub Mooren uit Bergen op Zoom doet vanaf dinsdag gewoon mee aan de Nijmeegse Vierdaagse, net als ieder jaar trouwens. En dat maakt hem dit jaar de oudste mannelijke deelnemer.

Blaren, vroeg opstaan, zingen en de Via Gladiola: voor de achttiende keer doet Hub mee aan het loopfestijn in Nijmegen dat dit jaar van dinsdag 15 juli tot vrijdag 18 juli plaatsvindt. Trots laat hij zijn lintje zien dat hij heeft bemachtigd toen hij de Vierdaagse vorig jaar voor de zeventiende keer liep. "Dit jaar hoop ik de achttiende te krijgen", zegt Hub.

Wat de Vierdaagse zo mooi maakt? "Nou in de eerste plaats hou ik van wandelen", begint Hub. "Maar ook de gezelligheid en vriendelijkheid van de mensen is leuk. Iedereen onderweg helpt elkaar en je ziet overal blije gezichten. Op de laatste dag na dan, dan is het afzien met alle blaren onder de voeten."

Het begon zo'n zeventig jaar geleden in 1954, toen liep Hub voor de eerste keer mee. Toen als militair. "Destijds zat ik op de school van reserveofficieren, we hebben toen met dertig man de Vierdaagse gelopen, bepakt en bezakt met geweren en helmen. Dat mag nu niet meer." Alle dertig liepen ze de Vierdaagse uit.

En wat de deelname van de bejaarde Hub nog indrukwekkender maakt is dat hij astmatische bronchitis (een longziekte) heeft. Maar dat weerhoudt hem er niet van om de dertig kilometer opnieuw af te leggen. Dinsdag luisteren hij en 45.000 anderen naar het startschot in Nijmegen. Er wordt dertig, veertig of vijftig kilometer gelopen per dag.

Hub zal vier dagen lang dertig kilometer lopen en dat doet hij op zijn eigen tempo. "Ik loop vierenhalve kilometer per uur. Verder let ik op mijn ademhaling. Dat heeft mijn longarts me geleerd. Op die manier gaat het uitstekend", weet Hub.