In deze superchip worden miljoenen geïnvesteerd, dit kun je ermee

Sneller een diagnose kunnen stellen bij ziektes of zelfrijdende auto’s veiliger maken. Het kan met fotonische chips, een soort superchips, die werken met licht in plaats van elektriciteit. Er wordt de komende tijd maar liefst 100 miljoen euro in geïnvesteerd door het Rijk. Een deel van dat geld gaat naar de Eindhovense chipmaker MantiSpectra.

Geconcentreerd plaatst Kaylee Hakkel in het laboratorium een druif en een tomaat op een klein apparaatje. Meteen verschijnt er een grafiek in beeld. "Ik ben verschillende soorten fruit aan het meten om te kijken of ze rijp zijn", legt Hakkel uit. "Dat is nuttig voor boeren om weten wanneer ze kunnen oogsten."

Dat kan gemeten worden dankzij een fotonische chip die in het apparaatje zit. Hakkel hielp mee om 'm te ontwikkelen tijdens haar studie aan de TU. "Met een lampje sturen we licht op het fruit. Dat licht komt terug en vormt een soort vingerafdruk. Daardoor kunnen we kijken of het fruit rijp is, maar bijvoorbeeld ook hoeveel suiker erin zit en wat de voedingswaarden zijn. Die informatie kan gebruikt worden om voedselverspilling tegen te gaan."

En dit is nog maar het begin van wat er met fotonica mogelijk is. "Je kan zo'n chip bijvoorbeeld ook in een wasmachine inbouwen. Als je je kleding er dan ingooit kan 'ie zelf bepalen wat voor stof het is en het juiste programma starten. Of gebruiken in een smartwatch om eigenschappen van het lichaam te meten." Dat kan artsen helpen om sneller een diagnose te stellen.

Clusterorganisatie PhotonDelta, dat de High Tech Campus in Eindhoven als thuisbasis heeft, mag uit het Nationaal Groeifonds van het Rijk honderd miljoen euro gaan verdelen over een aantal van deze chipmakers. "We hopen dat we bedrijven kunnen helpen om hun technologie nog beter te ontwikkelen en hun producten sneller op de markt te brengen", verduidelijkt Eelko Brinkhoff van PhotonDelta.

MantiSpectra wil met het geld nog veel meer van dit soort chips gaan maken. "Wij gaan dat geld gebruiken om deze fotonische chips in grote volumes te produceren. Dat kan gebruikt worden op veel verschillende gebieden, bijvoorbeeld in agrifood maar ook de gezondheids- en wellness sector." En daarmee hoopt de Brainportregio koploper te blijven op het gebied van fotonica.