Karen loopt 50 kilometer per dag voor zieke man: 'Hier ligt mijn kracht'

Karen de Bruin uit Reek loopt dinsdag niet alleen voor haarzelf de Nijmeegse Vierdaagse, maar ook voor alle mensen die de zeldzame hartziekte LMNA hebben. Ook haar man heeft de erfelijke ziekte en kwam drie jaar geleden in het ziekenhuis terecht.

Na drie weken mocht hij weer naar huis. "Met een 'ICD', zo'n kastje dat je hart in de gaten houdt en eventueel een schok geeft", zegt Karen. "En sinds die tijd en na een lange revalidatie werkt hij nog maar drie dagen in de week." Nu is hij gelukkig redelijk opgeknapt.

Ze lopen met zijn allen vanaf dinsdag vier maal 50 kilometer. Voor velen de eerste keer, maar Karen heeft al vaker meegedaan. "In 2012 voor het eerst om precies te zijn. En daarna volgden nog vele keren, dit is mijn zesde keer. Het Vierdaagsevirus he", grapt ze. "Maar dat vind ik ook echt zo. Ik word al helemaal blij van het gevoel dat het gaat gebeuren."

Karen heeft er alle vertrouwen in dat zijzelf en de groep de eindstreep oversteken. Ook hoopt ze het streefbedrag van 15.000 euro op te halen voor de ziekte. Maar bovenal wordt het een emotionele Vierdaagse.

"Ik zit toch in een pittige situatie met mijn man. Maar ik probeer dat om te zetten in iets krachtigs. En dat is voor mij de Vierdaagse", zegt ze vastberaden. "Daar ligt mijn kracht."