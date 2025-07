Bernard loopt voor zijn overleden zoon: 'Elke stap die ik zet is voor Tim'

Hoewel de Vierdaagse voor velen misschien niet meer is dan een flink stuk lopen, vroeg opstaan, en feest, heeft het voor Bernard Elshout uit Tilburg een diepere lading. Hij verloor zijn zoon Tim op 27-jarige leeftijd aan zelfmoord. Bernard richtte daarna Stichting 27 op, waarmee hij zich inzet voor mentale gezondheid bij jongeren.

"Een hele getalenteerde, slimme gast", zo omschrijft Bernard zijn zoon. "Iedereen liep met hem weg en hij kon goed zingen. Maar hij zag het niet meer zitten, hij was verdwaald in een labyrint van onmogelijkheden en hij zag de mogelijkheden niet meer." We krijgen hem niet meer terug", gaat Bernard verder. "Maar hier kan ik nog naar kijken", zegt hij terwijl hij naar een video van een zingende Tim kijkt.

Foto: Omroep Brabant.

Na de dood van zijn zoon richtte de Tilburger Stichting 27 op, die zich hardmaakt voor jongeren die problemen hebben met hun mentale gezondheid. "26 jongeren gaan er per maand vandoor naar de andere wereld", vertelt hij. "Dat is meer dan dat er met de fiets per maand in het verkeer omkomen. En dat is veel te veel." Bernard zou graag zien dat praten over zelfdoding in de toekomst geen taboe meer is. Om aandacht te vragen voor zijn stichting, loopt hij daarom dit jaar veertig kilometer mee op de wegen in en rondom Nijmegen.

Hij deed al zeven keer eerder mee aan de Vierdaagse, en in 2018 samen met Tim. "Elke stap die ik zet is voor Tim", zegt Bernard met tranen in zijn ogen. "Als ik dit jaar langs de punten loop waar ik samen met Tim bepaalde gesprekken heb gehad zal ik zeker aan hem denken." Dit jaar loopt hij samen met zijn partner Jorinde. "Ik loop natuurlijk mee om hem en zijn stichting te steunen en nieuwe donateurs te werven zodat we nog meer jongeren kunnen helpen", legt ze uit. Samen hebben ze er vertrouwen in dat ze vrijdag samen de Via Gladiola zullen trotseren.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of chatten via 113.nl.