Flore (11) loopt de Vierdaagse: 'Ik hou van lekker veel kletsen'

Flore van Berlicum uit Wilbertoord is een van de jongste vrouwelijk deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar. Met haar 11 lentes jong trotseert ze de 30 kilometer bij de Nijmeegse Vierdaagse deze week. "Ik hou wel van een sportieve uitdaging en van lekker veel kletsen."

Ze doet aan acrobatische gymnastiek en houdt wel van een grote wandeling. "Ik wilde de basisschool leuk afsluiten en ik hou wel van een sportieve uitdaging", zegt Flore. "En dan zie ik veel van de natuur en ik hou ook van lekker veel kletsen. Dat kan ik dan ook doen", zegt ze met een brede glimlach van oor tot oor.

Haar vriendje Loet loopt ook mee. De twee vrienden kennen elkaar al sinds het kinderdagverblijf en lopen nu samen de Nijmeegse Vierdaagse. Samen 30 kilometer lopen, dat is best een eind. Maar ze zijn goed voorbereid: "We hebben super veel getraind", vertelt de 11-jarige. "Drie keer doordeweeks een rondje in de avond met de hond en mama en dan in het weekend nog een grote wandeltocht samen met Loet."