Baan weer intrekken kost TU/e een ton, maar die vecht schadevergoeding aan

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat in hoger beroep in de zaak tegen een Iraanse hoogleraar. Dat meldt de universiteit maandag. In juni oordeelde de rechter dat de TU/e een professor uit Iran ruim 106.000 euro moet betalen omdat hij een baan aangeboden kreeg, maar net voor zijn eerste werkdag toch werd afgewezen. Volgens de universiteit botst de uitspraak volledig met waar de TU/e voor staat.

De universiteit laat weten in hoger beroep te gaan 'om de suggestie te ontkrachten dat er sprake zou zijn geweest van discriminatie in de benoemingsprocedure'. "De TU/e is bij uitstek een zeer diverse, internationale organisatie met meer dan honderd nationaliteiten. We koesteren talent van alle achtergronden en nationaliteiten en zijn trots op de grote diversiteit en saamhorigheid van onze community. Discriminatie in welke vorm dan ook is voor ons volstrekt onaanvaardbaar."

De Iraanse professor solliciteerde in 2023 op de functie van hoogleraar en leerstoelhouder bij Structural Engineering and Design of Concrete Structures. Op 1 december kreeg hij per mail te horen dat hij was aangenomen en dat hij een jaarcontract zou krijgen. De man werkte en woonde op dat moment in Engeland. Hij bereidde zich voor om naar Nederland te verhuizen.

Rechtsgeldige arbeidsovereenkomst

Drie maanden later kreeg hij te horen dat het alsnog niet doorging. Het college van bestuur had het aanbod volgens de universiteit niet officieel goedgekeurd. Volgens de rechter was er sprake van een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst. Ook vond de rechter het aannemelijk dat de afkomst van de professor een rol heeft gespeeld bij het besluit om hem alsnog af te wijzen.

De advocaat van de hoogleraar is op de hoogte gesteld van besluit van de universiteit om in hoger beroep te gaan.