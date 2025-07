Het nieuwe hotel van de Efteling is bijna klaar, tijd voor een recordpoging

De Efteling gaat zich wagen aan een wereldrecordpoging. Om te vieren dat het nieuwe hotel bijna klaar is, doet het park er een strikje om. Letterlijk. Aan het gebouw wordt tijdens de opening in augustus een reusachtige strik gehangen. De grootste ooit, zo is de bedoeling.

Dat lijkt geen onneembare horde. Om het wereldrecord te breken hoeft de strik alleen maar breder te zijn dan 3,5 meter en hoger dan 1,5 meter. Hoe groot de Efteling de strik daadwerkelijk wil maken, laat het park voorlopig in het midden. Dat wordt op een later moment bekendgemaakt. De voorgevel van het hotel is overigens 106 meter breed.

De actie is aangemeld bij de organisatie van Guinness World Records voor 'Largest ribbon bow'. De strik wordt op 1 augustus onthuld, op de dag dat het hotel zijn deuren voor het eerst opent. Het hotel

Je moet trouwens wel wat over hebben voor een kamer in dat splinternieuwe hotel: voor de goedkoopste gezinskamer betaal je 585 euro. De luxe suite van het hotel is te boeken vanaf 1465 euro. Voor een kamer in het weekend van de opening hoef je niet meer te zoeken: de eerste twee weken van augustus zijn uitverkocht.

Zo ziet het er van binnen uit (foto: Noël van Hooft).