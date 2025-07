Omstreden rapgroep Bob Vylan treedt niet meer op in Poppodium 013

Het optreden van de omstreden Engelse rapgroep Bob Vylan op zondag 19 oktober in het Tilburgse Poppodium 013 gaat niet meer door. Het duo zou in het voorprogramma staan van de Amerikaanse punkband Gogol Bordello. Deze band laat maandag weten dat Bob Vylan door 'logistieke complicaties' niet meer betrokken is bij hun tournee.

De frontman van Bob Vylan riep eind juni op Glastonbury Festival 'dood aan het Israëlische leger' tijdens een optreden. Deze opmerking viel bij velen in het verkeerde keelgat. De baas van Glastonbury Festival nam afstand van de uitspraken en al snel werd de groep op veel plekken uit de agenda geschrapt.

De rapgroep zou in oktober in Tilburg optreden. De directeur van 013 liet eerder weten dat er geen reden was om ze af te zeggen. "Er is voor ons geen reden om ze te cancelen noch om ze als zondebok te zien. Uiteraard zien wij de commotie rond Bob Vylan. Wij zien ook in het statement heel duidelijk dat ze niet letterlijk bedoelden dat mensen moeten sterven.

