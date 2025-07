Iemand verslikt zich, dit kun je doen om iemand goed te helpen

Het overlijden van een 24-jarige student na een verslikking, was afgelopen weekend het gesprek van de dag in Den Bosch. De student van de plaatselijke HAS green academy verslikte zich donderdag bij het eten in een café aan de Korte Putstraat in Den Bosch. Een dag later overleed hij in een ziekenhuis. Wat kun je nou zelf doen als iemand in je omgeving zich verslikt? Dtv nieuws ging op onderzoek uit.

Volgens Annemiek Ravenstijn van het Rode Kruis Oost-Brabant komt een verslikking best vaak voor. Dat betekent echter niet dat je altijd iets moet doen. “Bij een lichte verslikking kan iemand nog enigszins praten en hoesten. Dan moet je vooral zorgen dat diegene blijft hoesten”, zo legt ze uit bij Dtv.

“Het gevaar is dat mensen best lang niet doorhebben dat iemand aan het stikken is.”

Wanneer je wel in actie moet komen, dat is bij een zware verslikking. Die kenmerkt zich juist doordat de persoon weinig tot geen geluid maakt. Annemiek Ravenstijn: “Hij kan dan niet meer hoesten of praten. Het kan dus wel lastig te zien zijn. Het gevaar is dan ook dat mensen best lang niet doorhebben dat iemand aan het stikken is. Hoe langer iemand geen lucht heeft, hoe meer schade er wordt verricht aan het lichaam.”