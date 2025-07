Automobilist raakt gewond na rammen van lantaarnpaal

Een auto is maandagnacht in de Cereslaan in Heesch gecrasht. De auto raakte een lantaarnpaal en kwam vervolgens op zijn zijkant tot stilstand. Dit gebeurde rond kwart voor twee 's nachts.

Vanwege de ernst van de situatie kwamen de brandweer, een ambulance en twee politieauto's naar de Cereslaan. Ziekenhuis

Een betrokkene is naar een ziekenhuis gebracht. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Hoe het mis kon gaan in de Cereslaan wordt onderzocht.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.