PSV haalt heel hongerige nieuweling: 'Beste omgeving om me te ontwikkelen'

PSV heeft een nieuwe doelman vastgelegd. Dertienvoudig Tsjechisch international Matej Kovár (25) komt op huurbasis over van het Duitse Bayer Leverkusen, met een optie tot koop. De kersverse aanwinst van PSV sluit gelijk aan op het trainingskamp in het Duitse Marienfeld.

PSV was eerder bezig de Israëlische keeper Daniël Peretz over te nemen van Bayern München. Maar omdat die onderhandelingen maar bleven aanslepen, verlegde de club de interesse naar Kovár.

Kovár is 1,96 meter lang en was bij Leverkusen tweede keeper. Toch heeft hij aardig wat Europese ervaring. Hij heeft onder meer zes Champions Leaguewedstrijden en twaalf Europa League-duels achter zijn naam.

"We zijn heel gelukkig met deze transfer", vertelt directeur voetbalzaken Earnest Stewart van PSV. "We volgen Matej al heel lang. Met hem verwelkomen we een tweebenige en betrouwbare keeper, die goed in staat is om mee te voetballen. Samen met Nick Olij - die eerder deze zomer overkwam van Sparta Rotterdam - mag hij nu gaan uitmaken wie het doel van PSV gaat verdedigen. Met hen hebben we wat ons betreft twee topkeepers in huis."

Matej is naar eigen zeggen ‘heel hongerig’ om van start te gaan. "Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste omgeving is om mezelf te ontwikkelen als voetballer en als mens. Ik voel me hier direct comfortabel en veilig."