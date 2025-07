35 graden, brand, bos en kettingzagen: dit is de vakantie van Rini

Veel Brabanders reizen deze maand naar het zonnige zuiden af. Zo ook brandweerman Rini Pijnen uit Ossendrecht. Maar voor hem is het bepaald geen vakantie: hij gaat zich twee weken lang twaalf uur per dag begeven tussen de hakbijlen, kettingzagen, hete vuren en blusvliegtuigen. Hij helpt zijn collega's in Spanje namelijk om de felle bosbranden in hun land te bestrijden. En extra bijzonder is dat hij zijn werk uitvoert met een prothesebeen. Hij raakte zijn linkerbeen namelijk kwijt bij een ongeluk.

"En die branden woeden in de regio Galicië, in het noordwesten van Spanje", vertelt Rini dinsdag aan de telefoon terwijl hij op Schiphol wacht op zijn vlucht richting Ourense. Daar staat de kazerne waar hij de komende weken gaat doorbrengen. Het is niet geheel toevallig dat Rini naar Spanje gaat. "Ik ben gespecialiseerd in natuurbranden. Zo'n gespecialiseerd team wordt 'hand crew' genoemd en dat houdt in dat je met weinig water kunt blussen", legt Rini uit. Zijn korps is een van de zeven korpsen met het specialisme in Brabant.

Hand crew Deze brandweerlieden zijn speciaal opgeleid en getraind voor natuurbrandbestrijding. Zij werken vaak onder zware omstandigheden en in moeilijk toegankelijke gebieden, waar normale brandweervoertuigen niet kunnen komen.

Hoe ga je dan te werk? "We halen de begroeiing weg zodat de brand zich niet verder kan verspreiden. Vervolgens komen de Spaanse collega's met blusvliegtuigen om de plekken waar nog wel brand is te blussen."

"Het is dus geen vakantiereis."

Wat het werk van Rini en de andere hand crew-brandweerlieden nog lastiger maakt is dat ze op de plekken waar het vuur woedt niet met blusvoertuigen kunnen komen. "We worden gedropt door een auto en dan lopen we vanaf die plek 15 kilometer naar de brand. Dat stuk lopen we met gereedschap", vertelt Rini. "Het is dus geen vakantiereis." Als ze op de plek van bestemming zijn gaan ze gestructureerd te werk. "We hebben speciaal gereedschap om de vegetatie, ofwel struik- en grasgewas weg te halen zodat het vuur zich niet kan verspreiden. Twee man met een kettingzaag en bosmaaier lopen voorop om het grote spul weg te halen. Daarachter iemand met een hakbijl om de grond los te hakken", gaat Rini verder. "En vervolgens nog iemand met een megahark, een soort schop met tanden om vegetatie weg te trekken."

"We maken dagen van tien tot twaalf uur. Met een temperatuur van 35 graden."

Voor dat alles moet je conditie wel goed zijn. "We maken dagen van tien tot twaalf uur. Dat is met een temperatuur van 35 graden best pittig. We beschermen onszelf door goed te drinken en hard te werken, maar wel gematigd hard. Niet dat je na de eerste uren zelf al uitgeblust bent." "Om met die hitte te kunnen werken hebben we ook een speciaal pak gekregen. Die is wat lichter dan een normaal brandweerpak en beweegt daardoor makkelijker en reguleert de warmte beter." Wat de reis en het pittige werk extra bijzonder maakt is dat Rini de enige van zijn collega's is met een prothese. Dat is een kunstmatig hulpmiddel dat een ontbrekend lichaamsdeel vervangt. Rini was net klaar met zijn opleiding tot brandweerman, toen hij bij een ongeluk zijn linkerbeen kwijtraakte. Dat betekende toen het einde van zijn carrière als parttime brandweerman. Totdat hij in 2018 werd gevraagd om terug te komen en glansrijk door de keuring kwam. Rini gaat dinsdag met gezonde spanning op pad. "Ik heb in Nederland een paar keer moeten uitrukken als hand crew maar zoiets als dit heb ik nooit eerder meegemaakt. Het is grootschalig dus dat is altijd spannend." Als de reis goed verloopt komen Rini en de anderen om negen uur 's avonds aan in Noord-Spanje.