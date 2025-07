Vrouw dood in jacuzzi na feest: man (39) zit nog steeds vast

De 39-jarige man uit Kaatsheuvel die zaterdagochtend is aangehouden nadat een vrouw dood in een jacuzzi in haar achtertuin werd gevonden, zit dinsdag nog altijd vast. De 42-jarige vrouw werd na een feestje in haar tuin aan de Langemeer in Kaatsheuvel door iemand anders in het huis onder 'verdachte omstandigheden' ontdekt.

Volgens omwonenden was de vrouw tussen vijf en zes uur 's morgens nog luid zingend in de tuin aanwezig. In het huis, waar ze volgens buurtbewoners samen met haar vriend woont, was een feestje gaande. Volgens de politie waren er meerdere mensen aanwezig in het huis.