Rookwolken trekken over A58, twee rijstroken dicht

In de berm naast de A58 tussen knooppunt De Baars en Tilburg-Centrum West is dinsdagochtend brand uitgebroken. Rookwolken trokken over de snelweg heen. Twee rijstroken en een afrit zijn dicht door de brand. Het vuur is even na het middaguur onder controle, maar de brandweer is bezig met nablussen.

De brandweer schaalde op naar een grote brand en is met meerdere bluswagens uitgerukt. Er zouden volgens een melding bosjes in brand staan.

Twee rijstroken en een afrit zijn afgesloten in de richting van Breda. De vertraging loopt rond kwart over twaalf op tot veertig minuten.

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.

Wachten op privacy instellingen...

Eerder brand

In mei ontstond er een monsterfile op de A58 tussen Tilburg en Breda door een bermbrand. De weg was volledig afgesloten en brandweerlieden waren druk met het blussen van de brand tussen de rijstroken. De vertraging liep op het hoogtepunt op tot anderhalf uur.