Bestuurder die fietser schepte tijdens vlucht voor politie is 21-jarige man

De bestuurder van de crossmotor, die maandagavond na een politieachtervolging door Tilburg een fietser schepte op de Bodegravenstraat, is een 21-jarige man. Dat meldt de politie dinsdag. De fietser raakte bij de aanrijding zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Op de vlucht

Niet veel later botste de bestuurder tegen een fietser. Het slachtoffer raakte hierbij zwaargewond en was niet aanspreekbaar. Na de crash rende de motorcrosser weg richting het Borculopark. Een agent bleef bij de gewonde fietser en verleende eerste hulp tot de ambulance er was. De fietser werd meegenomen naar het ziekenhuis.

Andere agenten gingen naar de motorcrosser op zoek, in eerste instantie zonder succes. Een voorbijganger belde later naar de politie dat de bestuurder in de richting van de Bingelradestraat liep.

In beslag

De man uit Tilburg kon daar worden aangehouden. Zijn crossmotor en telefoon werden in beslag genomen. Zijn rijbewijs werd ook ingevorderd. Hij zit vast en wordt verhoord door de politie. Hoe het een dag later met de fietser gaat, is niet duidelijk.

De toedracht van het ongeluk wordt onderzoek door een (onafhankelijk) politieteam uit een andere regio, omdat de Tilburgse politie bij deze aanrijding betrokken is geweest.