Zo haalt Daags na de Tour de grootste wielertoppers binnen: 'Flink budget'

Wat ooit begon met één wielerfanaat en een flinke dosis lef, is uitgegroeid tot een van de grootste wielercriteriums van Nederland. De organisatie van Daags na de Tour slaagt er al jaren in de grootste namen naar Boxmeer te halen. Iets dat niet vanzelf gaat, weet voorzitter Pierre Hermans. Hij reist er zelfs voor naar Frankrijk. "Een aantal renners kan niet ontbreken", vertelt de 'rondebaas'.

Het was in de jaren zeventig toen Ad Rijnen, fanatiek wielerliefhebber én ondernemer, de stoute schoenen aantrok. Hij wilde een wielerronde in zijn eigen woonplaats organiseren om de eerste Boxmeerse profwielrenner Wil de Vlam te ondersteunen. “Het lukte hem om grote namen te strikken", vertelt de huidige voorzitter. "Hij had het lef om de wedstrijd te houden op de dag na de Tour", zegt Hermans bewonderend. Inmiddels staat de 49e editie van het wielercriterium voor de deur en de huidige organisatie jaagt de ambities van Rijnen nog altijd na. “We willen nog altijd alle grote namen naar Boxmeer halen."

"Soms betaal je tienduizenden euro’s per renner."

Alleen gaat voor niets de zon op, want wie denkt dat renners voor de eer naar Boxmeer komen, heeft het mis. “Soms betaal je tienduizenden euro’s per renner. De tourwinnaar binnenhalen kan zomaar een gemiddeld modaal jaarinkomen kosten."

"Daarom gaan we ook een paar dagen naar Montpellier", vervolgt Hermans. Samen met medebestuurslid en vijfvoudig Tourdeelnemer Twan Poels reist hij dit weekend af naar Frankrijk. "Daar gaan we proberen op de rustdag om de wielrenners te enthousiasmeren om naar ons te komen."

"Al zijn er een paar namen die niet kunnen ontbreken."

Voor deze editie, die plaatsvindt op 28 juli, hebben beide heren al wel een idee van welke renners zij graag binnen willen halen. "We hebben een flink budget, maar daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Het is ook afhankelijk van hun prestaties wat ze uiteindelijk gaan kosten. Al zijn er een paar namen die niet kunnen ontbreken." Zo staat Mathieu van der Poel uit Hoogerheide bovenaan het verlanglijstje van de organisatie. "Alles valt of staat met de komst van Van der Poel. Als die niet start, dan houden we behoorlijk wat budget over", zegt medebestuurslid Poels. "En natuurlijk willen we ook nog veel andere van de Nederlandse deelnemers aan de Tour."

"Mathieu heeft nog niet toegezegd, dat is nog even spannend."

De afgelopen tijd is er, voordat de heren afreizen naar Frankrijk, al wat voorwerk gedaan om Van der Poel binnen te halen. "Er is al contact gelegd met wat renners. Zij bepalen uiteindelijk zelf of ze willen komen. Maar Mathieu van der Poel heeft nog niet toegezegd. Dat is nog even spannend." "We zijn ook heel erg trots op de ruim tweehonderd vrijwilligers uit de buurt", vult Hermans aan. "Die bouwen Boxmeer helemaal om. Van dranghekken zetten en tribunes bouwen tot het neerzetten van het erepodium. Zonder hen konden we dit allang niet meer organiseren. Zij verdienen de meeste complimenten.”

"Het is erg gaaf om dan de vedettes dichtbij te kunnen zien."