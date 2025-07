En wéér is de soldaat van zijn plek, gemeente weet het ook niet meer

Het beeld van een militair zittend op een bankje in Schijndel is weer verdwenen, blijkt dinsdagmiddag. Het is de tweede keer dat het standbeeld weg is. En eind juni werd ook al een deel van het geweer van de militair afgezaagd. Nu zit er op het bankje helemaal geen standbeeld meer.

De standbeelden van de soldaten van de 101e Airborne Division, in uitrusting uit 1944, werden op 2 mei geplaatst in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, ter ere van 80 jaar vrijheid. Maar het beeld in Schijndel is inmiddels voor de tweede keer verdwenen. Gestolen

Op Dodenherdenking, 4 mei, werd de soldaat in Schijndel gestolen. Het standbeeld werd diezelfde dag op een vensterbank aan de Tulpstraat, een eindje verderop, teruggevonden. De bewoners waar het beeld op de vensterbank leunde zouden het beeld in het parkje hebben aangetroffen en mee naar huis hebben genomen.

Uit voorzorg werd het soldatenbeeld in Sint-Oedenrode toen weggehaald. Een paar weken later keerden de soldaten terug op hun bankjes. Het duurde alleen niet lang voordat het weer raak was. Vernield

Op 26 juni bleek het geweer van de Schijndelse soldaat deels te zijn afgezaagd. Een paar dagen later onderging het beeld in Veghel hetzelfde lot: ook daar bleef slechts een halve loop over. De gemeente deed aangifte na eerste vernieling, maar veel aanknopingspunten waren er niet. Het beeld had zelf niks te melden. Soldaat opnieuw weg

Dinsdagmiddag blijkt het standbeeld in Schijndel opnieuw te zijn verdwenen. De gemeente Meierijstad laat aan Omroep Brabant weten dat de soldaat wel weer is gevonden. "De soldaat is weer terecht en de gemeente Meierijstad gaat in overleg wat er nu moet gebeuren." Waar de soldaat uit Schijndel zich op dit moment bevindt, is niet bekend. Misschien weer meegenomen door iemand uit Schijndel of op bezoek bij een van de anderen militairen.