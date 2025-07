Wespen belagen terrassen: 'Leg een buffetje voor ze aan'

Op de terrastafeltjes van restaurant De Burgemeester in Oirschot liggen halve citroenen met kruidnagelen. Het is een poging van het personeel om de vele wespen te verjagen, die vroeger lijken te zijn dan ooit. De Wespenstichting heeft een ander advies: het 'wespenbuffetje'.

Wie op de Markt in Oirschot op een van de sfeervolle terrassen gaat zitten ontkomt er niet aan. Als je een (zoet) drankje bestelt komen ze je lastig vallen: wespen. Volgens het bedienend personeel zijn de geel-zwarte insecten vroeger dan anders. Daarom proberen ze ze te verjagen met allerlei verschillende methoden. "Die citroen hebben we op internet gevonden", zegt een medewerkster van restaurant café De Burgemeester tegen Studio040. Of het helpt? "Tot nu toe nog niet echt", is het antwoord.

"Dat er meer wespen zijn dan vorig jaar, dat klopt", zegt Nathan Veenstra van de Wespenstichting. 2024 was volgens hem een uitzonderlijk slecht wespenjaar, vandaar dat het verschil mogelijk extra opvalt. "We hebben nu een gunstig voorjaar gehad. Droog, veel zon en weinig regen. Daarom zien we dit jaar veel vroege nesten. Van een topjaar kunnen we nog niet spreken, daarvoor is het nog te vroeg. Maar wat wel duidelijk is, is dat het wespenseizoen dit jaar heel lang kan gaan duren", aldus de wespenexpert.

Van de halve citroen met kruidnagels is Veenstra niet zo onder de indruk. "Wespen zijn op zoek naar suiker, en ze stoppen pas als ze voldoende voedsel hebben." 'Wespenbuffetje'

Volgens hem werkt het beter om als restaurant een speciaal 'wespenbuffetje' aan te leggen met resten rijp fruit. Op een afstand van het terras natuurlijk, om de wespen daar juist weg te houden. Belangrijk: het buffet moet iedere dag worden aangevuld. "Op die manier onthouden de wespen waar ze moeten zijn. Als er regelmatig nieuw voedsel wordt neergelegd dan onthouden ze vanzelf waar ze naartoe moeten", zegt Veenstra. Dat het buffetje werkt is overigens nog niet bewezen. De methode zou vorig jaar worden getest door een aantal organisaties waaronder Diergaarde Blijdorp. "Maar omdat 2024 zo'n slecht wespenjaar was, is die pilot een beetje in het water gevallen", zegt de wespenexpert. "Ik weet niet of het dit jaar alsnog gebeurt. Ik ga daar binnenkort naar informeren."