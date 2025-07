Iconische boom met spoed gekapt, te gevaarlijk voor Tilburgse kermis

De iconische acaciaboom midden op het terras van café Slagroom aan het Piusplein is dinsdagmiddag met spoed gekapt. De stam stond zo scheef dat er volgens de gemeente acuut gevaar was, zeker met de Tilburgse kermis op komst. Tijdens de kap stonden tientallen mensen op de omliggende terrassen toe te kijken. “Het voelt toch even heftig om hem ineens zo te zien verdwijnen”, zegt ondernemer Björn Jansen.

De boom was naar schatting zo’n 75 jaar oud. Al jaren stond hij midden op het verhoogde terras van Slagroom Eten& Drinken. “Ik werk hier sinds 1994, en toen stond -ie er al. Hij stond zelfs in ons logo”, vertelt eigenaar Björn Jansen aan Omroep Tilburg. “Maar de laatste weken zagen we hem steeds verder kantelen. De parasols kwamen ineens tegen de takken aan. Dat klopte niet.”

De boom stond gevaarlijk schuin (foto: Omroep Tilburg).

"Nu hij weg is, voelt het kaal."

De gemeente kwam afgelopen week schouwen in verband met de opbouw van de kermis. Al snel werd besloten tot directe kap. Dinsdagmiddag ging de zaag erin onder het oog van tientallen toeschouwers. “Het voelt een beetje als een afscheid”, zegt Alex Boonman, eigenaar van het naastgelegen Café Brandpunt. “Je moppert weleens over die boom, vooral door de duiven, maar nu hij weg is voelt het kaal.”

De boom zorgde de afgelopen jaren regelmatig voor overlast. “Door de duiven moest ik soms wel tien maaltijden per week vergoeden”, zegt Jansen. “Niemand vindt dat lekker als dressing, blijkbaar”, grapt hij. Toch overheerst nu vooral het gemis al. “Zelfs onze parasols zijn op maat gemaakt om de boom heen. Hij was verweven met onze inrichting.”

"Tijdens de kermis kun je risico niet nemen."

De gemeente laat weten dat het risico op omvallen te groot werd. “We hebben gekeken naar manieren om de boom te verstevigen, maar dat bleek niet haalbaar”, zegt een woordvoerder. “De metalen platen rondom de stam stonden al omhoog. Met zoveel mensen straks op het plein tijdens de kermis kun je dat risico niet nemen.” De kap zorgde dinsdag voor flink wat bekijks op het Piusplein. Mensen bleven stilstaan, en op de omliggende terrassen werd volop meegekeken. “Zonde joh, nu is ’t ineens zo’n kaal plein.” Dat het terras van onder andere Slagroom Eten& Drinken deze week al ontruimd was vanwege de opbouw van de kermis, kwam volgens de ondernemer nog als een geluk bij een ongeluk. “Als hier nog gasten hadden gezeten, dan hadden we een probleem gehad”, zegt Jansen. De kap heeft geen gevolgen voor de verdere opbouw van de Tilburgse kermis.

"We willen niet een klein sprietje terug."