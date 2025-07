Ernstige problemen na hormoonzalf, toch hoeven we ons geen zorgen te maken

Producer en rapper AG Blaxx uit Tilburg kreeg enorme huidproblemen nadat hij stopte met het smeren van hormoonzalf. Hij trok zich daarom helemaal terug uit de schijnwerpers en vindt dat artsen de zalf te gemakkelijk voorschrijven. Het middel wordt veelvuldig ingezet bij patiënten met eczeem. Maar wat doet die zalf precies met je huid, en kun je er zomaar mee stoppen?

De klachten van Anneudy Gonzalez, de echte naam van AG Blaxx, wijzen op Topical Steroid Withdrawal (TSW). Dat is een huidaandoening die ontstaat wanneer patiënten na langdurig gebruik opeens helemaal stoppen met het smeren van hormoonzalf. Symptomen zijn onder meer schilfers, ontstekingen en jeuk. Volgens Gertruud Krekels, dermatoloog bij Bergman Clinics in Eindhoven, is de hormoonzalf zelf niet de reden van de huidziekte TSW. “Hormoonzalf is een onderdrukker, geen genezer”, vertelt ze. “Er zit vaak nog steeds een ontsteking onder je huid als je opeens stopt met smeren. Die ontsteking komt dan in alle hevigheid terug, soms met extra klachten zoals acne of puskopjes. Zie het als het opnieuw optreden van een onderliggende huidziekte.”

“De huid op je gezicht is van nature heel dun, dus daar moet je extra voorzichtig zijn.”

Verkeerd of te intensief gebruik van de zalf kan ook een reden zijn van het ontstaan van TSW. “Bij een goede behandeling krijg je van je huisarts of dermatoloog instructies over hoeveel en hoe vaak je mag smeren”, zegt Krekels. “Dat hangt af van of je een kind of volwassene bent en op welke plek je het gebruikt. De huid op je gezicht of in je hals is van nature al heel dun, dus daar moet je extra voorzichtig zijn.” Voor die plekken is er hormoonvervangende zalf, waarbij de bijwerkingen minder groot zijn.

“De oorzaak van eczeem is vaak een uitgedroogde huid.”

Het is volgens haar belangrijk om langzaam af te bouwen als je wil stoppen. “Meestal geeft de huisarts of dermatoloog die het voorschrijft hier advies over”, zegt Krekels. De dermatoloog benadrukt dat extra verzorging voor de huid daarbij ook nodig is. “De oorzaak van eczeem is vaak een uitgedroogde huid. Tijdens het douchen droogt je huid verder uit, vooral als je zeep gebruikt. Daardoor ontstaan barstjes en nieuwe ontstekingen.” Ze adviseert om geen zeepproducten maar altijd een neutrale, vette zalf te gebruiken. “Dat helpt om de huid te herstellen.”

"Het is een extreem veilig middel."

Angst voor hormoonzalf en de gevolgen ervan is volgens Krekels in veel gevallen niet nodig. “Iedereen kan TSW krijgen maar het is een zeldzaamheid. Hormoonzalf is een extreem veilig middel dat al meer dan 50 jaar wordt gebruikt. Het is juist bij veel patiënten heel effectief.” Op tijd aan de bel trekken is volgens haar belangrijk. “Overleg goed met je huisarts over je behandeling en als je wil stoppen. Er zijn in ons land veel academische ziekenhuizen met dermatologen die gespecialiseerd zijn in eczeem. Zij kunnen je helpen, ook als je TSW hebt.”

Foto: Instagram AG Blaxx.