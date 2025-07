Deze stad heeft voortaan een stadscamping, je wc-rol mag je thuislaten

Een primeur in Den Bosch: de stad heeft sinds kort een stadscamping. Stadscamping Overboord ging in april open en sinds anderhalve week kunnen ook niet-kampeerders er terecht voor een hapje en een drankje. Het nieuwe Omroep Brabant-programma 't Camping Buske nam er een kijkje.

Campingast Britt van Lochem is haar tent aan het opzetten. Alweer. “We stonden onder een boom waar parende duiven in zitten dus er kwamen wat takken naar beneden vannacht. We gaan even op een andere plek staan. “

Op de camping aan de Van Veldekekade verblijf je midden in de stad én aan het water. Campingbazen Wouter de Mol en Derek van Tilburg zijn dan ook trots op hun camping. "Het was altijd een droom", vertelt De Mol in het Omroep Brabant-programma 't Camping Buske. "Op dit terrein gebeurde niks. We schreven een plan voor deze camping en wonnen een inschrijving bij de gemeente. Nu is het zover."

In plaats van Den Bosch had ze nu eigenlijk in Frankrijk moeten zitten. "Maar het identiteitsbewijs van mijn vriend was verlopen", zegt ze ondanks de situatie met een lach. "We hebben met spoed een identiteitskaart aangevraagd en wilden wel vast op vakantie. We komen uit Amsterdam dus alles buiten de ring is buitenland. Dan maar naar Den Bosch."

Knusse staanplaatsen

De stadscamping heeft kleine, knusse staanplaatsen. "Er zijn plekken voor campers, caravans en tenten en we hebben huisjes", laat De Mol zien. Zo is er een tiny house voor vier personen, waarin je op maar drie meter van het water slaapt.

Een van de verblijven die je kunt boeken is een zogeheten glampervan. "Helemaal met de hand gemaakt door een neef van ons", zegt Van Tilburg. "Supervet. Het is een beetje de Amerikaanse retro sfeer uit de jaren zeventig." Voor de deur ligt zelfs een strand. Al is dat een groot woord. "Dit is het kleinste privéstrand wat je maar kunt bedenken", zeggen de campingbazen.

Zonder rol over de camping

Gast Britt van Lochem is enthousiast. "Op de camping is niet heel veel te doen, maar hiernaast is een heel leuk restaurant in een sluiswachtershuisje. De douches zijn erg fijn en er zijn veel dingen die je niet zelf mee hoeft te nemen zoals zeep, afwasmiddel en wc-rollen. Je hoeft dus niet met je rolletje over de camping."

Op Omroep Brabant is tot en met 18 juli elke dag om 17.45 uur een nieuwe aflevering te zien van ’t Camping Buske. Brabanders sturen ons naar de leukste campings van Brabant. Want er is niets zo mooi als vakantie vieren in eigen provincie, toch? Volgende week gaat 't buske verder als Kermisbuske vanaf de Tilburgse Kermis!