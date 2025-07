Kogel door de kerk: PSV heeft nieuwe verdediger officieel binnen

PSV heeft zijn nieuwe vleugelverdediger Kiliann Sildillia officieel binnen. De 23-jarige Fransman komt over van SC Freiburg en tekent een contract tot medio 2030 in Eindhoven, zo meldt de club. Hij gaat spelen met rugnummer 25.

De speler, die doorgaans op de rechterflank speelt, sluit woensdagochtend direct aan bij de selectie. PSV is op dit moment op trainingskamp in het Duitse Marienfeld.

Ervaren

Sildillia speelde 82 wedstrijden in de Bundesliga en zestien duels in de Europa League. Ook is hij Frans jeugdinternational en haalde hij met Frankrijk vorig jaar een zilveren medaille op de Olympische Spelen.

“We zien Kiliann als een uitstekende aanvulling op onze verdediging”, meldt technisch directeur Earnest Stewart op de clubwebsite. “Kiliann is defensief heel sterk en kan ook goed omgaan met verdedigen in grote ruimtes. Bovendien is hij snel, atletisch, fysiek sterk en een goede kopper.”

Hereniging

Zelf noemt Sildillia PSV ‘de perfecte vervolgstap’ in zijn carrière. Bij de club wordt hij bovendien herenigd met een oude collega. “Ik heb met Guus Til samengespeeld bij Freiburg”, legt Sildillia uit.

Til tekende afgelopen maand voor twee jaar bij in Eindhoven. “Guus is een prettig mens en een goede voetballer. We hadden een sterke band. Het wordt ongetwijfeld mooi om hem weer te zien", besluit de Fransman.