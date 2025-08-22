Van huilbaby's tot zieke koeien: Jan lost het op met zijn wichelroede

Moe wakker worden, slecht slapen, baby's die blijven huilen, kwakkelende dieren en planten die niet willen groeien. Volgens wichelroedeloper Jan Boeren uit Terheijden ligt dat vaak niet aan stress, voeding of het weer. Nee, het komt door straling. Van onder de grond of gewoon uit de lucht. En Jan kan dat met twee simpele stukjes metaal, een stralingsmeter, zout en speciale kastjes oplossen. Zo hielp hij zelfs voetbalclub NAC Breda naar de Eredivisie.

Heel rustig loopt Jan door het weiland van boerin Janette in Giessenburg. Met twee naar boven gedraaide handen houdt hij twee stukjes kromgebogen metaal vast, in elke hand één. Jan is wichelroedeloper. "Kijk", zegt hij als de ijzers ineens omhoogschieten. "Hier zit er een. Een waterader. Die loopt hier schuin doorheen, dus hier zou je een put kunnen slaan en die bijvoorbeeld voor beregening kunnen gebruiken." Maar Jan kan nog veel meer betekenen. Volgens hem hebben mensen, dieren én planten namelijk last van onzichtbare invloeden en zorgen die voor allerlei gezondheidsproblemen. Hij spoort daarom met een wichelroede ondergrondse wateraders op die straling veroorzaken en met een stralingsmeter zoekt hij naar bovengrondse onzichtbare invloeden, denk aan straling van zendmasten, satellieten, wifisignalen en UMTS-antennes. Want die verstoren de (energie)balans.

Jan Boeren in actie (foto: Omroep Brabant).

Het zijn volgens Jan geen fabeltjes, want hij voelt en ziet het. "Je slaapt slecht, wordt altijd moe wakker, krijgt vage klachten of wordt écht heel ziek. En dieren? Koeien gaan bijvoorbeeld minder melk geven of staan er lusteloos bij.” Zijn oplossing is even simpel als mysterieus: hij plaatst kleine, neutraliserende kastjes of legt een pvc-buis met speciaal zout neer.

“Dat blokkeert de straling,” legt hij uit. “En dan zie je de energie terugkomen. We zijn onderdeel van de natuur en als die uit balans raakt, raken wij dat ook. Ik help een beetje om die balans terug te vinden." Wat er in de kastjes zit? "Dat is het geheim van de smid”, vervolgt hij met een grijns. “Maar het werkt. En dat is het enige wat telt. Als ik ben geweest slaapt de baby weer en geeft de koe weer melk."

Jan Boeren met een kastje waarvan hij de inhoud niet wil prijsgeven.

Wetenschappelijk is dat allemaal niet bewezen en Jan is dan ook de eerste om toe te geven dat het voor veel mensen ongeloofwaardig klinkt. “Ik hoor vaak: ‘wat een onzin’. Prima. Tot ze zelf vastlopen en nergens meer een oplossing vinden. Dan gaan ze toch anders denken en komen ze eventueel bij mij uit." Zoals Laurens en Janette den Boer uit Giessendam. Het koppel heeft een mooie boerderij met koeien. Van de melk maken ze ook ijs, maar er waren problemen. "Wij waren echt aan het tobben met de koeien", vertelt Janette. "Die hadden veel gezondheidsproblemen. Jan is langsgekomen met zijn wichelroede en er bleek veel straling te zijn. Hij heeft pvc-buizen met zout neergelegd en de koeien zijn er flink op vooruitgegaan. Het heeft goed geholpen en we hebben ook voor onszelf boven een kastje staan. Jan heeft er verstand van en wij geloven erin."

Wichelroede Een wichelroede is een instrument, vaak een Y- of L-vormige tak, dat gebruikt wordt bij wichelroedelopen, een praktijk waarbij mensen beweren verborgen waterbronnen, metalen, edelstenen of andere objecten in de bodem te kunnen opsporen, evenals aardstralen. Het is een eeuwenoude praktijk, waarbij de wichelroede, volgens aanhangers, reageert op de energieën in de omgeving of op de gedachten van de wichelroedeloper.

“In stallen waar straling en wateraders samenkomen, zie je het direct aan de koeien", vult Jan Boeren aan. "Kop omlaag, doorgezakte rug en ze staan er futloos bij. Dan weet ik: dit is fout. Doordat de straling de lever en spierfunctie beïnvloedt, is dit zichtbaar bij dieren. Maar ook bij de mens. Maar na en paar weken staan de koeien weer energiek in de stal, eten ze beter en geven ze meer melk. De energie klopt dan weer."

"Ik heb bij NAC kastjes neergezet en sommige spelers gemagnetiseerd."

En niet alleen boeren en particulieren schakelen hem in. Ook voetbalclub NAC Breda haalde Jan er wel eens bij. De laatste keer was in 2024, in de tweede helft van het seizoen. “Ik heb daar straling geblokkeerd, kastjes neergezet en sommige spelers gemagnetiseerd", vertelt hij droog. “Ze promoveerden. Zegt genoeg, toch?” Hoe dan ook, de methode van Jan klinkt als iets uit een ander tijdperk. En dat is het ook. “Wichelroedelopen deden ze 7000 jaar voor Christus al", zegt hij. “Vroeger werd er eerst gekeken of de grond goed was voordat er een huis of stal werd gebouwd. Tegenwoordig zet men overal maar gebouwen neer. Dan kan je dit soort problemen krijgen.” Zijn klantenkring groeit, maar Jan blijft nuchter. “Alles gaat van mond-tot-mond, want ik maak geen reclame. Als het niet zou werken, zou niemand me bellen. Het is geen trucje, maar een gave. Je hebt het, of je hebt het niet.”