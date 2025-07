Omstreden duo toch naar 013: 'Groep mag niet gecanceld worden'

De omstreden Engelse rapgroep Bob Vylan gaat toch optreden in concertzaal 013 in Tilburg. Het duo werd onlangs op veel plekken uit de agenda geschrapt na uitlatingen over het Israëlische leger. Ook het optreden in een voorprogramma in 013 ging niet meer door, maar de rapgroep komt nu met een eigen show naar Tilburg. Poppodium 013 laat weten niet te accepteren dat de act "gecanceld dreigt te worden vanwege woorden die voortkomen uit verontwaardiging over een humanitaire ramp".

De frontman riep eind juni op Glastonbury Festival 'dood aan het Israëlische leger' tijdens een optreden. Daarna werden optredens van de groep op veel plekken uit de agenda geschrapt. Het duo zou op zondag 19 oktober optreden in 013. De rapgroep zou dan in het voorprogramma staan van de Amerikaanse punkband Gogol Bordello, maar die band liet maandag weten dat Bob Vylan door 'logistieke complicaties' niet meer betrokken is bij hun tournee.

Nu komt de act alsnog naar Tilburg. Poppodium 013 heeft daar een uitgebreide verklaring over gepubliceerd. “Bob Vylan zou eerder als supportact meekomen met een andere show, maar door wijzigingen in die tour ging dat niet door. We zijn blij dat ze nu alsnog met een eigen show naar Tilburg komen”, valt daarin te lezen.

"We vinden dat de situatie in Gaza alle aandacht verdient."

“We zijn ons ervan bewust dat er discussie is ontstaan na hun optreden op Glastonbury, waarin zij zich fel uitlieten over het Israëlische leger en hun handelen in Gaza. Die woorden zijn niet de onze, maar we vinden wél dat de situatie in Gaza alle aandacht verdient. Structurele onderdrukking, oorlog en massaal menselijk leed vragen om emotie, ook op een podium”, gaat de verklaring van 013 verder. “Wij accepteren niet dat een act als Bob Vylan, een uitgesproken punk-rapduo met een lange geschiedenis van politiek activisme, gecanceld dreigt te worden vanwege woorden die voortkomen uit verontwaardiging over een humanitaire ramp.” Naast Tilburg zijn er ook shows van het duo bevestigd in Paradiso en Doornroosje.