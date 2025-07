Brandweer redt hond uit het water, opgelucht baasje mag op foto met helden

Hond Bèla dacht woensdagmiddag een verfrissende duik in een beekje aan de Berlicumseweg in Rosmalen te nemen, maar dat eindigde in een groot avontuur voor de Hongaarse vizsla en haar baasje Marion van den Heuvel. De waterkant was zo glad dat Bèla niet meer uit het water kon komen. De brandweer moest het dier komen redden.

Tijdens de wandelingen met haar baasje neemt Bèla wel vaker een duik in de beek tussen Rosmalen en Berlicum, maar dat liep deze keer wat anders. Vol enthousiasme sprong de hond in het water, maar ze kwam terecht bij een betonnen duiker die wordt gebruikt om water af te voeren.

"Door de betonnen rand kwam ze er niet meer zelf uit", vertelt baasje Marion. Ook de waterkant was te glad voor Bèla om zelfstandig uit het water te komen. "Ik wist niet hoe diep het water was, dus ik ging er zelf ook niet in. Ik besloot voor de eerste keer in mijn leven de brandweer te bellen", vertelt ze. Avontuur

De brandweer van Rosmalen kwam met zes brandweerlieden ter plaatse en wist Bèla met een reddingsplank, die normaal gebruikt wordt voor mensen, veilig uit het water te halen. De viervoeter hield naast wat spanning niets over aan haar avontuur. Voor Marion was het een hele opluchting dat Bèla weer aan wal stond. "Ik ben de brandweer erg dankbaar, want ik was er zelf ook niet meer uitgekomen", zegt ze lachend. Na afloop mochten het opgeluchte baasje en beestje zelfs op de foto met de brandweermannen.

Het was een spannende middag voor hond Bèla en baasje Marion (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.