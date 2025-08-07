Frank ruilde zijn vrachtwagen in voor muziek en zorg: ‘Ben heel gelukkig'

Een voorbijganger die door de Kerkstraat in Vorstenbosch loopt kan zomaar muzikaal verrast worden. Het komt uit de tweedehands platenzaak Blue Records van Frank Mulders. De winkel biedt mensen met een verstandelijke beperking een fijne werkplek. "Door het werken hier staan ze midden in de maatschappij." De zomerserie De Kerkstraat komt vandaag uit Vorstenbosch.

Een speaker buiten de winkel verraadt al snel waar de muziek vandaan komt. Met regelmaat zet platenbaas Silke muziek aan aan om mensen naar de winkel te lokken. "Deze keer is het Mexico van Les Humphries Singers. Ik hoop dat de mensen daardoor naar binnen komen. En daarnaast is muziek draaien erg leuk om te doen." Naast plaatjes draaien zorgt ze ook voor koffie voor de klanten en sorteert ze platen op alfabetische volgorde. "Het is een fijne klus om te doen. Lekker een beetje autistisch bezig zijn", zegt ze met een lach. "Daarbij ben je ook nog eens bezig met je hobby. Er is niets mooier dan muziek en het is erg gezellig hier."

Platenbaas Silke is druk bezig met het sorteren van de platen (foto: Tom Berkers).

Op een afstandje kijkt Frank trots toe hoe Silke de platen keurig netjes aan het sorteren is. "Het is fantastisch om te zien. Door het werk hier staan ze midden in de maatschappij. Je ziet ze groeien. Ik word hier heel gelukkig van."

Sinds een aantal jaar runt hij de winkel, maar daarvoor deed heel ander werk. "Ik heb dertig jaar op een vrachtwagen gereden. Een jaar of tien geleden heb ik mezelf omgeschoold in de zorg. Op een gegeven moment kwam dit op mijn pad. Het was te mooi om niet te doen. Zeker als je hart en ziel in de muziek en met mensen werken ligt." "Het is een platenzaak, maar de mensen maken het bijzonder", vertelt hij. De stichting heeft als belangrijkste doel om een fijne en zinvolle werkplek te creëren. Zorg, plaatjes en praatjes is het motto. "Daar zorgen we voor met deze winkel. Platen en muziek zijn altijd vrolijk."

De platenzaak van Frank van binnen (foto: Tom Berkers).

Niet veel later wordt Frank geroepen door platenbaas Bram. Hij is bezig met zijn wekelijkse vlog voor Facebook. "Ik maak er nu een over een album van Rod Stewart. De blogs die ik maak gaan over verschillende muziekgenres, van klassiek tot rock. Ik zoek steeds veel informatie bij iedere plaat en luister de muziek." "Zo krijg ik wat achtergrondinformatie over de artiest", vertelt de platenbaas. "Ik ken ze vaak nog niet zo heel goed, omdat het niet altijd mijn muziekgenre is. Dus je leert er nog wat van en het is fantastisch om te doen. Het is een baan waar ik met veel plezier naartoe ga."

Platenbaas Bram druk met het schrijven van zijn nieuwe blog (foto: Tom Berkers).

Even verderop klinkt ondertussen een machine. Deze is net aangezet door platenbaas Wilco. "Ik ben de platen aan het wassen. Deze komen vaak vies binnen met veel stof. Ik stop ze dan in de machine en die maakt het schoon. Het geluid is beter als het in de was is geweest." Ook hij geniet van zijn werk in de platenzaak. "Ik ben veel bezig met muziek en ben fan van BZN. Het is Nederlandstalig en dat vind ik leuk. Alleen niet iedereen is daar blij mee, want Frank houdt er niet zo van", lacht Wilco. Met een knipoog reageert Frank op het grapje. "We hopen dit nog lang te mogen doen hier in Vorstenbosch."

Platenbaas Wilco bij zijn machine (foto: Tom Berkers).

De winkel achter een woonhuis aan de Kerkstraat in Vorstenbosch (foto: Tom Berkers).