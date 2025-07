Doodgeschoten vrouw (39) deed vorige maand aangifte tegen ex-man

De vrouw (39) uit Eindhoven die dinsdagmiddag in Gouda werd doodgeschoten, deed vorige maand aangifte tegen haar ex-man (53). Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM). Na de aangifte werd de man aangehouden voor mishandeling van de vrouw en vuurwapenbezit. Twee weken later kwam hij weer vrij. De politie denkt dat deze ex-man degene is die de vrouw dinsdag heeft doodgeschoten.

Afgelopen dinsdag werd de vrouw neergeschoten aan de Bosweg in Gouda. Ze overleed op straat aan haar verwondingen. De man die haar zou hebben neergeschoten is haar ex-man. Hij werd na een urenlange zoektocht zwaargewond gevonden in de duinen bij het Zwarte Pad in Scheveningen. Hulpdiensten hebben geprobeerd zijn leven te redden, maar dit mocht niet meer baten. De man overleed in de duinen. De politie gaat ervanuit dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd.

De 39-jarige vrouw deed op 2 juni aangifte tegen haar ex-partner. Het OM kan niet zeggen waar ze precies aangifte van deed. Haar ex, de 53-jarige man uit Eindhoven, is uiteindelijk aangehouden voor wapenbezit en mishandeling van de vrouw. Op 5 juni is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris en vervolgens heeft hij twee weken vastgezeten voor wapenbezit. Op 18 juni kwam hij weer vrij.

Wat is femicide?

Femicide of vrouwenmoord is het opzettelijk doden van een vrouw of meisje, omdat ze een vrouw of meisje is. Vaak spelen huiselijk geweld, (eer)wraak, haat of controle een rol bij femicide.

In veel gevallen is de dader een partner of ex-partner. Maar het kan ook gaan om een familielid, vriend of kennis of zelfs een onbekende van de vrouw.