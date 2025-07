Medaille ligt voor het grijpen, maar toekomst Coldenhoff in MXGP onzeker

Glenn Coldenhoff presteert in de herfst van zijn carrière nog uitstekend in de MXGP. Met een derde plek in het algemeen klassement stevent de 34-jarige motorcrosser uit Heesch af op een mooie, bronzen medaille. Hierna nog een seizoen op het hoogste niveau zou een logisch vervolg zijn, maar de zaken liggen anders: "Het kan ook zo zijn dat eind van dit jaar ook einde carrière is".

Glenn Coldenhoff is momenteel in blakende vorm en hoopt ook in de laatste zeven wedstrijden van het seizoen nog een paar keer op het podium te staan. En wie weet, zo denkt hij zelf, zit er zelfs nog wel ergens een GP-overwinning in. "Ik voel me topfit", zegt Coldenhoff. "Fysiek en mentaal." Toch zal het seizoen al meer dan geslaagd zijn als hij in het klassement als derde eindigt. "Dat zou natuurlijk fantastisch zijn", vervolgt de motorcrosser uit Heesch. "Hopelijk kan ik die medaille ook echt pakken. Dat is gezien mijn achterstand op de nummer twee ook meteen wel het maximaal haalbare."

"Als je derde staat in het klassement ben je nog niet afgeschreven, denk ik zo."

Dan moet hij zichzelf in ieder geval wel heel zien te houden. En dat is in deze tak van sport al een prestatie op zich, want bij motorcross zit een ongeluk in een klein hoekje. Eerder dit seizoen ging het al eens mis.

"Ik ben in Frankrijk in de eerste training veel te ver over een bult gesprongen", vertelt Coldenhoff. "Daardoor heeft mijn rug echt een flinke klap gehad en daar heb ik best lang last van gehad. Ook is er in die periode bij mij een kies getrokken omdat er een hele grote ontsteking onder zat. Dat betekende antibiotica en dat zie je meteen terug in de resultaten. Als je vooraan mee wilt rijden, moet je eigenlijk gewoon 100% zijn."

Glenn Coldenhoff (foto: Ronald Sträter).

Maar voorlopig weinig zorgen voor de 34-jarige Glenn Coldenhoff. Ook nu, in de herfst van zijn carrière, verkeert hij weer in uitstekende vorm. De coureur van Fantic Factory Racing staat er dan ook om bekend dat hij erg goed voor zijn lichaam zorgt. "Het wordt natuurlijk elk jaar moeilijker", weet Coldenhoff. "Maar ik voel me fysiek nog erg goed en heb het idee dat ik nog wel een jaar door kan. Alleen moet ik dan wel de mogelijkheid en de middelen hebben. Daar is nog niet veel over bekend en het kan zo zijn dat het eind van het jaar ook einde carrière is."

"De teams staan nu nog niet in de rij, maar het spel moet nog beginnen."

Dat zou toch wel opmerkelijk zijn voor iemand die nog altijd in de top meedraait. "Er zijn voor mij drie dingen belangrijk", vervolgt de man die nu tien jaar uitkomt op het hoogste niveau. "Ik moet een team hebben waarop ik kan vertrouwen en waar een goede structuur is. En ik heb een goede motor nodig. Want, en dat heb ik de laatste jaren wel geleerd, met een mindere motor heb ik ook minder plezier. En plezier is ook heel belangrijk. Tot slot moet het financieel ook nog beetje aantrekkelijk zijn, want als je risico's moet nemen, dan niet voor een appel en een ei." "De teams staan nu nog niet in de rij", zegt Coldenhoff eerlijk. "Maar het spel moet nog beginnen, want eerst moeten de kampioenen tekenen. Maar als je derde staat in het klassement ben je nog niet afgeschreven, denk ik zo. Hopelijk komt er nog iets moois. En komt er niks, dan is dat maar zo. Maar ik vind het dus alleen nog leuk als ik nog resultaat kan halen."