Mathieu van der Poel grijpt naast ritzege: 'Dacht dat ik op kop lag'

Mathieu van der Poel kwam woensdag in Toulouse net tekort om zijn tweede ritzege van dit jaar in de Tour de France te boeken. De wielrenner uit Hoogerheide liet op de steile Côte de Pech David, met de top op ruim acht kilometer voor de finish, zijn medevluchters achter, maar had niet direct door dat er nog twee renners voor hem reden. "Ik dacht dat ik op kop lag", erkende hij na zijn derde plaats bij de NOS.

Van der Poel noemde de haperende radiocommunicatie als oorzaak. "We hebben vaker problemen met de communicatie. Maar ik had vrij snel door dat er toch nog twee vooruit waren en ben verder gegaan met achtervolgen. Ik wist al wel dat het moeilijk ging worden."

De renner had op de top 25 seconden achterstand op de Noor Jonas Abrahamsen en de Zwitser Mauro Schmid. Op de finish waren daar zeven seconden van over. Derde

De ritzege ging naar de Noor Jonas Abrahamsen. De Noor van Uno-X Mobility versloeg de Zwitser Mauro Schmid in de sprint. Van der Poel finishte enkele seconden later als derde. "Ik had ook niet verwacht dat er nog iets in zat. Ik moest doseren, maar ze bleven doorrijden", zei Van der Poel. Van der Poel won eerder de tweede etappe. De Sloveen Tadej Pogacar kwam in de slotfase ten val, maar stapte snel weer op de fiets en verloor geen tijd op zijn concurrenten. De Ier Ben Healy behield de gele trui. Donderdag volgt de eerste Pyreneeënrit met aankomst boven op de Hautacam, een klim van de buitencategorie.