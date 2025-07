Jeffrey Herlings verruilt zijn oude team na vijftien jaar voor Honda

Na vijftien jaar gaat Jeffrey Herlings het team van KTM verlaten. Vanaf volgend jaar rijdt de motorcrosser uit Oploo voor het Honda Racing Team (HCR), zo melden betrouwbare bronnen vanuit de paddock. Het zou om een tweejarige verbintenis gaan.

Het is een opvallende transfer, want heel zijn professionele carrière reed Herlings in het oranje van KTM. Hij bouwde als 'The Bullit' een indrukwekkende reputatie op en was enorm succesvol.

De Brabantse motorcrosser won maar liefst vijf wereldtitels (drie in de MX2 en twee in de MXGP) bij het team van de Oostenrijke fabrikant van motorfietsen.