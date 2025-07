Dit dorp zit nu zonder supermarkt, pinautomaat en pakketpunt: 'Een ramp'

Geen pinautomaat meer, geen pakketpunt en zelfs voor boodschappen kun je niet meer in Huijbergen terecht. De enige supermarkt die het dorp nog had, is sinds deze week dicht. Niet rendabel meer. En dus moeten bewoners nu voor zo ongeveer alle broodnodige voorzieningen naar Hoogerheide rijden. De buurt vreest dat het de doodsteek voor Huijbergen is. En dit is niet het eerste dorp waar zo’n voorziening verdwijnt.

“Het is een ramp voor het dorp”, zegt Alphons van Zunderd, die al veertig jaar in Huijbergen woont. “We hebben hier heel veel ouderen in de buurt met een rollator. Die kwamen hier elke dag naar de supermarkt en dat kan nu niet meer. Maar niet alleen dat. Zelfs pakketjes ophalen of geld pinnen kan hier niet meer.” De supermarkt is gesloten omdat de Plus, die alle Coop-winkels heeft overgenomen, de winkel te klein vindt. Ondertussen wordt er verderop in de straat een appartementencomplex gebouwd, waar de Coop eigenlijk in zou komen. Ook daar heeft Plus nu voor bedankt en het is nu de vraag wat er dan in dat pand komt.

"Ik vind dit een problematische ontwikkeling."

Terwijl het oude pand wordt leeggehaald, neemt de 18-jarige Jorie van der Laan woensdag een kijkje. “Ik baal er enorm van, want er is hier al heel weinig", zegt ze. "Eerst kon je nog even snel langs de winkel, maar nu duurt het twintig minuten voordat je terug bent.”

Leo Bisschops van het Senioren-netwerk Brabant-Zeeland ziet dit in steeds meer dorpen gebeuren. In Aarle-Rixtel is onlangs de pinautomaat verdwenen. “Ik vind dat problematisch”, zegt Bisschops. “Als voorzieningen minder worden, zorg je ervoor dat een dorp gaat vergrijzen. Als er dan ook geen aantrekkelijke steden omheen liggen, trekken mensen weg.”

Ondertussen worden in Huijbergen wel volop woningen gebouwd, om jonge mensen naar het dorp te trekken. “Maar als er niks meer is, is het ook niet aantrekkelijk om hier te blijven. Dus je krijgt straks een leegloop van mensen”, zegt Alphons. Daar is ook Jorie bang voor. “Ik denk niet dat mensen hier nog gauw gaan wonen, een supermarkt is toch een eerste levensbehoefte”, zegt ze.

"Ik vrees dat ik straks ook mijn klanten kwijt ben.”

Slager Frans Wisse is nog de enige die een fysieke winkel heeft in Huijbergen. Hij vreest voor zijn eigen bestaan. “Mensen moeten nu het dorp uit voor boodschappen en kunnen daar dan net zo goed alles meepakken. Dus ik vrees dat ik straks mijn klanten kwijt ben.”

Frans vreest dat er nu ook weinig toekomst meer is voor zijn slagerij (foto: Rochelle Moes).